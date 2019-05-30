فضيحة بـ”جلاجل” لداعية سعودي بعدما أوقعه لاعب منتخب قطر في “الفخ”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ضجت موقع التواصل الاجتماعي تويتر بموجة سخرية واسعة، من الداعية السعودي نايف العساكر المستشار في الديوان الملك بعد نقله لكلام هزلي على سبيل المزاح من مغرد قطري على أنه حقيقة واستغلها فرصة لمهاجمة قطر إلا أنه تحول إلى “مسخرة” تويتر بسبب غبائه.

وكان لاعب نادي الريان والمنتخب القطري سابقاً محمد السويدي، نشر تغريدات سخر فيها من الذباب الإلكتروني والإسطوانة السعودية المشروخة بأن دوريات القوات التركية تجوب قطر.إلا أن “العساكر” تلقف تغريدات “السويدي” الساخرة وبدأ في نشرها والاستدلال بها على هراء الذباب الإلكتروني.وأعماه كره لقطر ورغبته في مهاجمتها بأي طريقة عن التيقن من طبيعة التغريدات، ما وضعه في موقف محرج وعرضه لسخرية واسعة.

من جانبه سخر العميد المتقاعد بالمخابرات القطرية، شاهين السليطي، من غباء “العساكر” وغرد:”الأخ محمد السويدي غرد ساخراً من الذباب الالكتروني اللي يقولون بان دوريات القوات التركية تجوب في قطر”وتابع:”السفيه والهيلقي نايف العساكر أخذ الموضوع بجدية ورقص على هذه التغريدة واثبت بما لا يدعو مجال للشك بانه من العينة التي ذكرها منصور النقيدان بسهولة استحمار السعوديين”.

وخرت التعليقات المتهكمة والساخرة من الداعية السعودي على رأسه كالمطر من قبل النشطاء.ووجهت السعودية والإمارات كتائب ذبابها الإلكتروني منذ بدء الأزمة في يونيو 2017، لمهاجمة قطر وشيطنتها والتطاول على قيادتها وأعراضهم والدفع بمغردين عرفوا ببذائتهم للنيل من الأسرة الحاكمة بقطر أمثال حمد المزروعي والمرتزق سفيان السامرائي وغيره.