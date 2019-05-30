الاتحاد الأوروبي يحذر من تصاعد التوتر في السودان على خلفية إيقاف المحادثات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حذر متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، من تصاعد التوتر في الخرطوم، وذلك على خلفية وقف المحادثات بين الأطراف السياسية في السودان، مشيرا إلى استعداد بروكسل لتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي إلى الخرطوم.

أمستردام- سبوتنيك وجاء في بيان صحفي على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية، للمتحدث الرسمي للشؤون الخارجية، “مع توقف المفاوضات السياسية، تزداد التوترات في السودان. بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن الأولوية الآن هي أن تستمر المفاوضات بشكل مكثف، وبحسن نية، وبدون أي تهديد أو استخدام للعنف من أجل التوصل إلى حل مع جميع الأطراف لانتقال السلطة إلى قيادة مدنية”.

وأضاف البيان، “يظهر الاتحاد الأفريقي مشاركة وقيادة إيجابية مستمرة كما يتضح من البيان الأخير لمجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي”.

وتابع البيان على الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية، “وعندما يتم نقل السلطة، فإن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتزويد السودان بالدعم الاقتصادي والسياسي كوسيلة لتحقيق التطلعات الديمقراطية والمشروعة للشعب السوداني ولتخفيف الوضع الاجتماعي والاقتصادي المؤلم في البلاد”.