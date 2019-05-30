أردوغان يقدم لترامب اقتراحا بشأن منظومة إس-400 الروسية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت تركيا، اليوم الأربعاء، أن رجب طيب أردوغان ودونالد ترامب بحثا، هاتفيا، توريد منظومة إس-400.
وأوضح رئيس قسم الاتصالات في إدارة الرئيس التركي، فخر الدين ألطون، أن الرئيس التركي اقترح على ترامب مجددا إنشاء مجموعة عمل حول توريد منظومة إس-400 الروسية إلى أنقرة.
كما تم الاتفاق على عقد لقاء بين أردوغان وترامب، على هامش قمة العشرين في اليابان.
وكتب ألطون على “تويتر” يقول “أجرى الرئيس اليوم اتصالا هاتفيا مع رئيس الولايات المتحدة. وقام أردوغان مجددا بطرح اقتراح بإنشاء مجموعة عمل حول منظومة الدفاع الصاروخي إس-400، التي من المخطط توريدها من روسيا لحاجة أمننا القومي”.
وأضاف “وقد اتفق الرئيسان على عقد لقاء على هامش قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية في الفترة 28-29 يونيو/ حزيران”.
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