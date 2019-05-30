الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وتركيا وإيران بحماية المدنيين في إدلب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إلى وقف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية، وقال إن على روسيا وتركيا وإيران والحكومة السورية حماية المدنيين الواقعين تحت الحصار.

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل، فيدريكا موغيريني، ومفوض شؤون الإغاثة الإنسانية، كريستوس ستيليانيدس، في بيان “نتوقع من النظام السوري وضامني أستانا (روسيا وتركيا وإيران) الوفاء على الفور بمسؤولياتهم والتزاماتهم وضمان الحماية الفورية للمدنيين”، بحسب وكالة “رويترز”.

وأضافا “لا يمكن تحت أي ظرف تبرير الهجمات العشوائية على النساء والأطفال وغيرهم من المدنيين وتشريدهم وتدمير البنية التحتية المدنية”. المادة السابقة قائد الثورة الإيرانية: لن نتفاوض مع الولايات المتحدة على قدرتنا العسكرية المقالة القادمة أردوغان يقدم لترامب اقتراحا بشأن منظومة إس-400 الروسية

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