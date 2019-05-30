قائد الثورة الإيرانية: لن نتفاوض مع الولايات المتحدة على قدرتنا العسكرية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي إن إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة على قدراتها العسكرية”.

وقال خامنئي خلال استقباله أساتذة ونخب الجامعات الإيرانية: “إن الرد على ضغوط الولايات المتحدة يكون بممارسة الضغط عليها، وهذا الضغط ليس عسكريا كما يدعون، وإنما بتقليص تعهدات إيران في الاتفاق النووي”، وذلك حسبما نقل التلفزيون الرسمي.

وتابع خامنئي: “الضغوط التي تمارسها إيران على الولايات المتحدة ليست عسكرية كما تدعي واشنطن ولكن إذا لزم الأمر يمكن ممارسة ضغطا عسكريا أيضا”، مضيفا أن “استراتيجية واشنطن ليس التفاوض وإنما الضغط”. سبوتنيك المادة السابقة تفاصيل تنشر للمرة الأولى… أردوغان يكشف للملك سلمان هدف القاعدة التركية في قطر المقالة القادمة الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وتركيا وإيران بحماية المدنيين في إدلب

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