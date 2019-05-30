بالفيديو : عبد الحي يكشف حقيقة مناصبه المتعددة ويصف شعار (كلو كوز ندوسو دوس) بانه شعار مجرمين وقطاع طرق

قال الدكتور عبد الحي يوسف بان الشعار الذي يتردد خلال الثورة(كلو كوز ندوسو دوس) هو منطق المجرمين وقطاع الطرق نافيا اصداره للفتوى التي نسبت اليه بقتل ثلث الشعب السوداني للرئيس المخلوع موضحا بانها (كذب واختلاق).

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وفي السياق نفى عبد الحي توليه عدد من المناصب بلغت 19منصبا بحسب ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي موضحا بان اكثرها مناصب شرفية بدون مقابل ولا يتلقى مقابلها سوى (التمر والفول).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)