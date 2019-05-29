رئيس المجلس العسكري الى السعودية للمشاركة في القمة العربية

يغادر رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان؛ الفريق اول الركن عبدالفتاح البرهان؛ الى المملكة العربية السعودية فجر غد الخميس للمشاركة في القمة العربية الطارئة الرابعة عشر بمكة. وتعتبر اول مشاركة للبرهان ممثلا للسودان في قمة خارجية. ويشارك السودان في التحالف العربي لاستعادة الشرعية في إليمن.

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