قال القيادي بقوى الحرية والتغيير؛ وعضو الوفد التفاوضي؛ صديق يوسف؛ ان المجلس العسكري الانتقالي بالسودان؛ وافق على مناصفة المجلس السيادي على ان تكون الرئاسة من نصيب العسكريين.
واضاف يوسف وهو قيادي بالحزب الشيوعي احدى فصائل قوى الحرية والتغيير؛ في تصريحات محدودة؛ "ان المجلس متمسك بالسلطة ولايرغب في تسليمها".
وقال يوسف ان المجلس وافق بمقترح الذي ينص عبى مناصفة المجلس السيادي بين العسكريين والمدنيين؛ واستدرك قائلا. لكنه متمسك برئاسته وهو ماترفضه قوى الحرية والتغيير.
وتابع: ان المجلس العسكري اجرى وساطات من اجل موافقة قوى الحرية والتغيير على مقترح المناصفة.
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي بالحراك: رفضنا مقترح العسكري بمناصفة المجلس السيادي يتولى رئاسته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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