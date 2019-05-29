السعودية: ندعم قرارات المجلس العسكري السوداني

قال وزير الخارجية السعودي إن المملكة تدعم خطوات المجلس العسكري السوداني لتحقيق الاستقرار في البلاد.

وحسب قناة "الإخبارية السعودية" قال وزير الخارجية العساف في اجتماع تحضيري عقده وزراء الخارجية للقمة الإسلامية في مكةالمكرمة مساء اليوم، إن المملكة تؤكد رفضها للتدخلات الخارجية في ليبيا.

وأضاف إبراهيم العساف: "نقف قلبا وقالبا مع كل الجهود المخلصة لإيجاد حل سياسي في سوريا".

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وقال وزير الخارجية السعودي "القضية الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه قضيتنا الأولى".

وأضاف العساف: عالمنا الإسلامي يمر بمتغيرات وتحديات بالغة الدقة والخطورة.

وتابع الوزير: "متمسكون بمحاربة الإرهاب ووقف مصادر تمويله".