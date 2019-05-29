قوى الحراك: نرفض التدخل الخارجي في شؤون السودان

قال القيادي بقوى الحرية والتغيير؛ بابكر فيصل؛ لاعبم لنا بتفاصيل الزيارات الخارجية لقيادات المجلس العسكري لعدد من دول الجوار؛ واكد رفض قوى الحراك لأي تدخل سافر من دول الإقليم في الشؤون الداخلية للسودان.

واضاف في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء بالخرطوم؛ ان قوى الحرية والتغيير تسعى لإقامة علاقات طبيعية بين السودان ودوّل المنطقة؛ وترفض توجه المجلس العسكري الاستمرار في سياسة المحاور الخارجية.