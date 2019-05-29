قوى الحراك ترفض قيام انتخابات مبكرة وتلوح بالعصيان الشامل

أعلنت قوى الحرية والتغيير رفضها قيام الانتخابات المبكرة التي يلوح بها المجلس العسكري الانتقالي؛ وكدت صعوبة قيامها في ظل الاوضاع الحالية. وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير؛ بابكر فيصل في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء؛ لم تحديد يوم لبدء الإضراب السياسي الشامل والعصيان المدني المفتوح. وأضاف ان الانتخابات المبكرة اجهاض لمسيرة مأتم الاتفاق عليه؛ وإعادة الاوضاع الى ماقبل الحادي عشر من ابريل.

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