بالفيديو : دوائر مصرية تتحدث عن مخطط للفريق طه وحميدتي

زعمت دوائر مصرية بأن زيارة نائب رئيس المجلس العسكري حميدتي للمملكة العربية عبارة عن لعبة خطط لها الفريق طه عثمان حيث ذكرت على لسان الإعلامي المصري معتز مطر بأن حميدتي (ذهب للسعودية لكسب الشرعية) التي لم يجدها من داخل السودان.

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وركز الفيديو المنسوب لمطر على إبراز صورة الفريق طه أثناء مقابلة حميدتي للأمير محمد بن سلمان بحانب عرض مشهد من فيديو قديم يعود للعام 2017م يتحدث فيه حميدتي و عن علاقته بالفريق طه لتأكيد المزاعم التي ذكرت على لسان مطر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)