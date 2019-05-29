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شبكة الصحفيين تدين تهديدات الهندي عزالدين بفصل صحفيين بصحيفة المجهر

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Moayd Noreldeen 0 تبليغ

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التاريخ: 29-مايو-2019

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شبكة الصحفيين تدين تهديدات الهندي عزالدين بفصل صحفيين بصحيفة المجهر

قال رئيس مجلس إدارة صحيفة المجهر السياسي الصحفي “الهندي عز الدين” في تغريدة له إنه غير مضرب وصحيفته غير مضربة، لكن مطابع الجيش والأمن عجزت أن تطبع لنا ولغيرنا لأنها لا تملك جهاز سي تي بي.

 

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لكن بيان شبكة الصحفيين قال إنه يدين ما وصفها بتهديدات أطلقها عز الدين بفصل صحفيين وموظفين بصحيفة المجهر السياسي استجابوا لدعوة الإضراب.

وبحسب الجزيرة شاركت قطاعات مهنية في الإضراب العام الذي بدأ أمس وينتهي اليوم استجابة لدعوة تجمع المهنيين وحلفائه في قوى التغيير بسبب ما وصفوه بتلكؤ المجلس العسكري في تسليم السلطة للمدنيين.

وقال تجمع الإعلاميين السودانيين في صفحته على فيسبوك إن تجمع الإعلاميين وشبكة الصحفيين السودانيين وكيان الصحفيات السودانيات وتجمع المخرجين “المصممين” كلها أعلنت عن مشاركتها في الإضراب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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