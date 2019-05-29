التاريخ: 29-مايو-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة Advertisements قالت شبكة الصحفيين السودانيين في بيان إن خلو المكتبات من الصحف السياسية يشير للنجاح الكبير للإضراب الذي دعت له الشبكة وتجمع الإعلاميين السودانيين، وكيان الصحفيات، وكيان المصممين والمخرجين الصحفيين. وبحسب الجزيره أضاف أنه بالإضافة إلى الصحف فقد استجابت بعض الإذاعات الخاصة، ووكالات أنباء، وموظفين، وعاملين في الحقل الإعلامي لدعوة الإضراب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شبكة الصحفيين السودانيين .. خلو المكتبات من الصحف السياسية يشير للنجاح الكبير للإضراب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.