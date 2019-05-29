اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

لأول مرة منذ أكثر من قرن.. السودان دون صحف

0 نشر
Moayd Noreldeen 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 29-مايو-2019

7 مشاهدة

لأول مرة منذ أكثر من قرن.. السودان دون صحف

السودان دون صحف اليوم الأربعاء لأول مرة منذ صدور أول صحيفة سودانية عام 1903، وذلك بسبب إضراب عمال المطابع استجابة لدعوة قوى إعلان الحرية والتغيير لإضراب عام للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى إدارة مدنية.

Advertisements

وبحسب الجزيرة قال صحفيون إن توقف الصحف يرجع بصورة أساسية لإضراب مهندسي وفنيي أجهزة (سي تي بي) التي تعمل على تحويل الصفحات المصممة في الحاسوب إلى أفلام تمهيداً لطباعتها، في حين قالت شبكة الصحفيين إن ذلك يعود للاستجابة الواسعة للإضراب الذي دعت له الشبكة.

يشار إلى أن معظم أجهزة (سي تي بي) مملوكة للقطاع الخاص، وقال صحفيون إن الجهاز الوحيد الخاص بالمطبعة الدولية المملوكة لجهاز الأمن به عطل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة منذ أكثر من قرن.. السودان دون صحف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا