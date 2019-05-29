لأول مرة منذ أكثر من قرن.. السودان دون صحف

السودان دون صحف اليوم الأربعاء لأول مرة منذ صدور أول صحيفة سودانية عام 1903، وذلك بسبب إضراب عمال المطابع استجابة لدعوة قوى إعلان الحرية والتغيير لإضراب عام للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى إدارة مدنية.

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وبحسب الجزيرة قال صحفيون إن توقف الصحف يرجع بصورة أساسية لإضراب مهندسي وفنيي أجهزة (سي تي بي) التي تعمل على تحويل الصفحات المصممة في الحاسوب إلى أفلام تمهيداً لطباعتها، في حين قالت شبكة الصحفيين إن ذلك يعود للاستجابة الواسعة للإضراب الذي دعت له الشبكة.

يشار إلى أن معظم أجهزة (سي تي بي) مملوكة للقطاع الخاص، وقال صحفيون إن الجهاز الوحيد الخاص بالمطبعة الدولية المملوكة لجهاز الأمن به عطل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)