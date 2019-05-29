الاتحاد الأفريقي يجدد إدانته للانقلاب ويدعو إلى احترام تطلعات الشعب السوداني

جدد “مجلس السلم والأمن”، التابع للاتحاد الأفريقي، إدانته لما قال إنه انقلاب عسكري في السودان، وعدمَ تسامحه مطلقاً مع جميع أشكال التغييرات غير الدستورية.

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جاء ذلك في ختام الاجتماع الدوري لمجلس السلم والأمن لتقييم الأوضاع في السودان،بحسب الجزيرة حيث أكد المجلس على الحاجة إلى حل سريع للأزمة الحالية القائمة في السودان، واحترام تطلعات الشعب السوداني نحو تحقيق التحول الديمقراطي، والتوصل إلى توافق بين جميع أصحاب المصلحة السودانيين المعنيين في إطار مواثيق الاتحاد الأفريقي.

كما جدد بيان المجلس دعوته للجهات الخارجية للامتناع عن أي تدخل يمكن أن يزيد من تعقيد الوضع الصعب أصلاً في السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)