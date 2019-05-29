التاريخ: 29-مايو-2019
10 مشاهدة
يتواصل الإضراب الذي دعت إليه قوى الحرية والتغيير، لليوم الثاني على التوالي، للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين، فيما جدد الاتحاد الأفريقي إدانته لما سماه “انقلابا” في السودان.
وأعلن تجمع المهنيين إغلاقاً كاملاً لبنك السودان المركزي بجميع فروعه اليوم الأربعاء، وهدد بأن هذا القرار سيكون له ما بعده.
وكانت مجموعة من موظفي البنك وبعض المصارف التجارية تظاهرت أمام مقر أحد فروعه في العاصمة الخرطوم، تضامناً مع زملاء لهم يقولون إن قوات أمنية أجبرتهم على كسر الإضراب الذي ينفذونه.
وبحسب الجزيرة في بيان صادر عن التجمع، وهو أحد أبرز مكونات “قوى إعلان الحرية والتغيير”، التي تقود الحراك الشعبي بالسودان، نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، ورد أنه أثناء تنفيذ إضراب أمس الثلاثاء “جرت محاولات لترهيب العمال والموظفين وتهديدات واعتقالات لكسر إضرابهم بالقوة”، دون تحديد الجهة التي قامت بذلك.
وتابع البيان “حدث ذلك للعاملين ببنك السودان المركزي والعاملين بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء والعاملين بمرافق مطار الخرطوم، وغيرها من المواقع المتفرقة التي هي الآن قيد التحقق من جانبنا”.
واعتبر التجمع أن ذلك المسلك “انتكاسة كبيرة وهدم لما شيدته دماء الشهداء وتضحياتهم من صروح للحريات والحقوق المنتزعة عنوة، وتراجع عن وعود بحماية المحتجين إذا كانوا في ساحات الاعتصام أو المواكب أو أماكن العمل والسكن، وهي انتهاكات لا يمكن السكوت عنها أو تجاوزها”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر تواصل الإضراب للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.