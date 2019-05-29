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ترتيبات لمعالجة قضايا المعتمرين العالقين ببورتسودان

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Moayd Noreldeen 0 تبليغ

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التاريخ: 29-مايو-2019

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ترتيبات لمعالجة قضايا المعتمرين العالقين ببورتسودان

أقر اجتماع لولاية البحر الأحمر المكلف، اللواء عصام عبدالفراج، مع وفد شعبة وكلاء البواخر حزمة ترتيبات فنية وإدارية إسعافية، لمعالجة قضايا المعتمرين العالقين بميناء بورتسودان على رأسها رفع عدد الرحلات من اثنين إلى ثلاث رحلات أسبوعياً للبواخر العاملة.

 

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وبحسب الشروق أمن الاجتماع في ذات الوقت على إدخال باخرة إضافية لنقل المتبقي من المعتمرين البالغ عددهم  13495.

 

وشدد والي ولاية البحر الأحمر، على ضرورة وضع خطة مستقبلية متكاملة للتعامل مع إجراءات الحج والعمرة لتفادي المشاكل التي تواجه المعتمرين بصورة متكررة كل عام في رحلات الذهاب إلى الأراضي المقدسة عبر الموانئ البحرية.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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