بيان للمجلس العسكري حول أحداث شارع النيل اليوم

قام المجلس الانتقالي العسكري بنشر بيان بصفحته الرسميه بفيس بوك يوضح فيه ملابسات أحداث شارع النيل اليوم التي راح ضحيتها امرأة حامل , وقد كان نص البيان كالاتي :

تعميم صحفي

إثر مشاجرة بين أفراد من القوات المسلحة ومواطنين بشارع النيل ( أسفل كوبري النيل الأزرق من الناحية الجنوبية)، قام أحد الأفراد يتبع للواء الدفاع والخدمات والذي كان في حالة سكر ، بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي فأصاب المواطنة (ميادة جون) في رأسها مما أدى لوفاتها في الحال ، كما أصيب أحد المواطنين في رجله بالإضافة لإصابة جندي أخر في رجله أيضاً…

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تم إحتواء الموقف والقبض علي الجاني وإسعاف المصاب ونقل جثمان المواطنة المتوفية إلى المشرحة .



تؤكد القوات المسلحة أن هذا الحادث فردي و معزول وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل التدابير اللازمة التي تحفظ الأمن وتحمي المواطنين .. الرحمة و الغفران للمتوفية وعاجل الشفاء للجرحي والمصابين.

مكتب الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة 29 مايو 2019 م

الخرطوم (أخبار الخليج 365)