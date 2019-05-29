بيان للمجلس العسكري حول أحداث شارع النيل اليوم

قام المجلس الانتقالي العسكري بنشر بيان بصفحته الرسميه بفيس بوك يوضح فيه ملابسات أحداث شارع النيل اليوم التي راح ضحيتها امرأة حامل , وقد كان نص البيان كالاتي :
تعميم صحفي
إثر مشاجرة بين أفراد من القوات المسلحة ومواطنين بشارع النيل ( أسفل كوبري النيل الأزرق من الناحية الجنوبية)، قام أحد الأفراد يتبع للواء الدفاع والخدمات والذي كان في حالة سكر ، بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي فأصاب المواطنة (ميادة جون) في رأسها مما أدى لوفاتها في الحال ، كما أصيب أحد المواطنين في رجله بالإضافة لإصابة جندي أخر في رجله أيضاً…
تم إحتواء الموقف والقبض علي الجاني وإسعاف المصاب ونقل جثمان المواطنة المتوفية إلى المشرحة .
تؤكد القوات المسلحة أن هذا الحادث فردي و معزول وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل التدابير اللازمة التي تحفظ الأمن وتحمي المواطنين .. الرحمة و الغفران للمتوفية وعاجل الشفاء للجرحي والمصابين.
مكتب الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة 29 مايو 2019 م
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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