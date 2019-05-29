القضاة والمحامون..التوقيع على دفتر الإضراب

وأنت تدلف صباح (أمس) إلى مجمع محاكم جنايات الخرطوم شمال تشعر بأن الهدوء يضرب جنبات المحكمة وأركانها، وما أن تعلو درجاتها الواحدة تلو الأخرى حتى يقع بصرك على أشخاص هنا وهناك يجلسون على دكاتها، الهدوء فيها كان عكس ما هو مألوف عنها حيث كانت تضج حيوية واكتظاظاً بالموكلين والمحامين، ورصدت (الإنتباهة) في طريق تجوالها مكتب الحاسوب بالمحكمة معلقة على بابه ورقة مكتوب عليها عبارة (مضرب عن العمل في يومي 28و29 مايو .

لا طريق أمام ثورتنا الا بتحقيق حكم مدني وتحقيق دولة القانون (مدنيااااااااااااااااااااووو ).

. وهنا كانت الإجابة شافية أن الإضراب قد حدث ونفذ.إضراب القضاة أحد القضاة المضربين وفي حديث لـ(الإنتباهة ) أكد أن الإضراب يوم أمس نفذ بعدد من المحاكم بالخرطوم ومحكمة أم درمان، وتكهن قائلاً: إن الإضراب سيستمر لليوم كذلك وسيكون بصورة كبيرة ومضاعفة، لافتاً إلى أن الإضراب في المحكمة الجزئية بالخرطوم حسب متابعاته كان بنسبة (80%)، فيما نوه بأن الاضراب بالمحكمة التجارية بالخرطوم شمال نفذ بنسبة (100%)، وأن تنفيذ الاضراب بجنايات الخرطوم شمال كان بنسبة (90%)، مشيراً إلى أن هناك (9) قضاة بمحكمة الخرطوم شمال كانوا مضربين عن العمل، ماعدا قاضيين كانا يعملان دون إضراب، فيما نبه إلى أن الاضراب بمحكمة الأوسط الخرطوم كان بنسبة (100%)، مؤكداً كذلك تنفيذ الإضراب في محكمة ام درمان الجزئية، ولفت قائلاً إن الغالبية العظمى من المنتظرين لم يأتوا من السجون إلى محكمة الخرطوم شمال بالأمس ماعدا المتهمين الذين بصدد إطلاق سراحهم لإنقضاء أجل عقوبتهم أو من هم بصدد تسديد الغرامة المفروضة عليهم، إلى جانب حضور الحالات الباردة من المتهمين إلى المحكمة. وثمن دور المحامين في الاضراب يوم أمس ووصفه بالإيجابي، لافتاً إلى أن هناك أعداداً كبيرة من المحامين حضروا بالفعل إلى المحكمة ولكن لا ظهور فعلياً لهم في جلسات المحاكمة، ما عدا قلة قليلة بحسب وصفه. إضراب المحامين(الإنتباهة) وبعد أن استنطقت أحد القضاة المضربين حول الموقف بالأمس ومدى قياس نسبة عملية تنفيذ القضاة الإضراب بعدد من المحاكم المختلفة بالعاصمة، اتجهت صوب من يمثلون القضاء الواقف وهم المحامون، حيث حاورت العديد من المحامين القانونيين، وأكدوا إضرابهم بشكل كبير بالأمس واليوم على التوالي عن جلسات المحاكمات، مرددين أن الحصة وطن الحصة، وخلال ذلك التقت (الإنتباهة) بالمحامي الشهير طارق كلشوب من إعلام مبادرة (محامون ضد التمييز)، وابتدر حديثه قائلاً لـ (الإنتباهة) أنه وبناءً على معلومات متداولة وتلبية لدعوة أطلقها نادي القضاة، فقد قاموا في مبادرة (محامون ضد التمييز) بتنفيذ الإضراب بصورة كبيرة، منوهاً بأنه وخلال وجودهم بالمحاكم المختلفة رصدوا وجود القضاة داخل قاعاتهم بالمحكمة وأن بعضاً منهم لم يباشر جلساته.

أنا محامي .. أنا مضرب

المحامي من إعلام مبادرة (محامون ضد التمييز) طارق كلشوب، أفاد (الإنتباهة) بأنه ومنذ صباح الأمس كانت هناك مجموعة من المحامين بمحكمة جنايات الخرطوم شمال يرتدون قصاصات ورقية مكتوب عليها (أنا محامي أنا مضرب) كانوا يجوبون أرجاء المحكمة، وبعض منهم كان بالغرفة المخصصة للمحامين بذات المحكمة، لافتاً إلى أن هناك مجموعة من المحامين، وبعد ذلك تحركوا نحو عدة محاكم بالخرطوم والي محكمة أم درمان لمعرفة موقف الإضراب، منوهاً بأنه وبذهابهم إلى المحكمة المدنية الخرطوم كانت في حالة إضراب، ثم عاد وقال للشفافية أن هناك جزءاً من القضاة لم يكونوا مضربين ولكنهم قاموا بتأجيل جلسات المحاكمة، ونوه كلشوب بأنه وخلال تجوالهم داخل محكمة جنايات الخرطوم شمال فقد كان هناك قضاة مصرون على العمل ولم يضربوا، وهنا أوضح كلشوب الأمر قائلاً: إن هؤلاء القضاة غير المضربين هم بالفعل مع خط الحرية والتغيير والثورة ولكن الحياد المهني يدفعهم لعدم الاضراب، وأردف بقوله: لو لم يكونوا قضاة لخرجوا للشارع يحملون لافتات الإضراب.جولات في المحاكم طارق كلشوب استرسل في حديثه قائلاً انهم كمجموعة محامين توجهوا صوب المحكمة العليا الخرطوم، وأكد لـ (الإنتباهة) انها كانت تعمل منذ الصباح ولكن لا يوجد بها محامون، وبالتالي قد (شل) عملها بحسب تعبيره.

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وحول زيارتهم لمحكمة الأوسط الخرطوم ومخالفات الأراضي والمحكمة الشرعية الخرطوم، فقد كان الإضراب بشكل كامل من حيث القضاة والمحامين والموظفين. وفي ذات السياق أكد كلشوب أيضاً زيارتهم كمجموعة محامين إلى محكمة ام درمان الجزئية والمحكمة الشرعية ام درمان، حيث نفذ المحامون إضراباً كاملاً وكذلك القضاة ما عدا قاضية واحدة بحسب قوله، وكشف عن تنفيذ المحامين وقفة احتجاجية من محكمة ام درمان وحتى وصولهم ميدان الخليفة يحملون فيها لافتات ورقية تشير إلى إضرابهم، فيما ختم حديثه قائلاً أنهم سيواصلون جولتهم التفقدية للإضراب بالمحاكم المختلفة اليوم كذلك، وشدد على أن الإضراب عن العمل ليس ان تكون موجوداً بالمنزل وانما الاضراب أن تأتي إلى العمل وتعلن عن اضرابك.

عون قانوني بالمجان(الإنتباهة) خلال حديثها مع المحامى كلشوب، استفسرته عن موكليهم وما سيؤول اليهم جراء عملية الاضراب بالمحكمة وبالتالي تأخر جلساتهم، وبسرعة خارقة أجاب كلشوب، قائلاً إنهم كمحامين في مبادرة (محامون ضد التمييز) جلسوا بالأمس مع موكليهم الذين كانوا ينتظرون موعد انطلاق جلساتهم بالمحكمة، ونقلوا لهم موقفهم من الإضراب، وأن الحصة وطن، مؤكداً أنهم كمحامين وجدوا استجابة كبيرة من موكليهم، مشدداً على أنهم لم يقفوا عند ذلك كمحامين بل التزموا لموكليهم بالمعالجة المجانية نتيجة تأخر جلساتهم في يومي الأضراب على التوالي (الأمس واليوم) ، وأردف قائلاً إنهم كمحامين في المبادرة سوف يلتزمون بمعالجة أوضاع موكليهم المتضررين جراء الاضراب، وذلك من خلال ظهورهم بالمحكمة دون أخذ أتعاب مالية منهم خاصة في الجلسات التي تزامنت مع عملية الإضراب.وفي سياق مغاير علمت (الإنتباهة) من مصادرها المطلعة أن الاضراب بمحكمة جنايات الحاج يوسف لم ينفذ بالصورة المطلوبة، وانما كان إضراباً بصورة فردية وليست جماعية.

تقرير : رقية يونس

الخرطوم (الانتباهة اون لاين)