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قوى الحراك تلوح بالتصعيد وترفض تهديدات العسكري

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لوحت قوى الحرية والتغيير بمزيد من التصعيد في مواجهة التهديدات التي تقوم بها قوات الدعم السريع تجاه العاملين في القطاعات المضربة.

وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير ؛ بابكر فيصل؛ ان التهديدات الصادرة من نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي؛ بفصل كل من يشارك في الإضراب مرفوض.

ولوحت قوى الحرية بمزيد من التصعيد.

 واضاف في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء انه لاجديد في المفاوضات؛ ولاتوجد لجنة سياسية بين الجانبين؛ هنالك فقط لجان فنية تقوم بصياغة مأتم الاتفاق عليه.

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