القوات المسلحة السودانية توقف أحد أفرادها متهم بقتل امرأة حامل

أعلنت القوات المسلحة السودانية إلقاء القبض على فرد منها أطلق النار من سلاحه الشخصي خلال مشاجرة فأصاب امرأة في مقتل وجرح آخرين.

وقالت القوات في بيان: "إثر مشاجرة بين أفراد من القوات المسلحة ومواطنين بشارع النيل ( أسفل جسر النيل الأزرق من الناحية الجنوبية)، قام أحد الأفراد يتبع للواء الدفاع والخدمات والذي كان في حالة سكر، بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي فأصاب المواطنة (ميادة جون) في رأسها مما أدى لوفاتها في الحال، كما أصيب أحد المواطنين في رجله بالإضافة لإصابة جندي آخر في رجله أيضا".

وأكدت القوات المسلحة السودانية أنه "تم احتواء الموقف والقبض على الجاني وإسعاف المصاب ونقل جثمان المواطنة المتوفاة إلى المشرحة".

وأكدت أن هذا الحادث "فردي" و"معزول"، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل التدابير اللازمة التي تحفظ الأمن وتحمي المواطنين.