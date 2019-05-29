قتيلة و10 جرحى قرب ساحة الاعتصام في شارع النيل بالخرطوم

أدى حادث إطلاق نار قرب ميدان الاعتصام في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأربعاء، لوقوع قتيلة و10 جرحى.

وذكرت قناة العربية أن إطلاق النار وقع في شارع النيل إثر حادث فردي، مما أدى لمقتل السيدة وإصابة آخرين.

من جهته، قال “اتحاد لأطباء السودان” إن معركة بالأسلحة النارية بين قوات الأمن أسفرت عن مقتل بائعة متجولة وجنينها عن طريق الخطأ، وإصابة عدد من المتظاهرين.

ودان تجمع المهنيين هذه التصرفات، مطالباً القوات النظامية بضرورة حفظ أمن المواطن وسلامته وتقديم المتورطين إلى العدالة، كما حث التجمع المعتصمين على ضبط النفس والتمسك بالسلمية والالتزام بالوجود في ساحة الاعتصام.

من جهته، أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان اعتقال الجاني في حادثة إطلاق النار.