الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حماية المدنيين في إدلب

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إلى وقف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية، وقال إن "على روسيا وتركيا وإيران، والحكومة السورية، حماية المدنيين الواقعين، تحت الحصار".
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل فيدريكا موغيريني، ومفوض شؤون الإغاثة الإنسانية كريستوس ستيليانيدس، في بيان: "نتوقع من النظام السوري وضامني آستانة (روسيا وتركيا وإيران) الوفاء على الفور بمسؤولياتهم والتزاماتهم، وضمان الحماية الفورية للمدنيين".
وأضافا "لا يمكن تحت أي ظرف تبرير الهجمات العشوائية على النساء والأطفال، وغيرهم من المدنيين، وتشريدهم وتدمير البنية التحتية المدنية".
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