القبض على الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم بجنوب السودان

ألقت الشرطة في عاصمة جنوب السودان جوبا ،يوم الأربعاء ، القبض على رئيس اتحاد كرة القدم السابق شيبور قوج في قضية تتعلق بممتلكات الإتحاد.

وأكد فرانسيس أمين، رئيس اتحاد كرة القدم في جنوب السودان ، لراديو تمازُج، أنه تم إلقاء القبض على الرئيس السابق للاتحاد بسبب اختلاس أموال الإتحاد ، مشيراً إلى بلاغ مدون ضده لدى الشرطة بشأن عدم تسليم ممتلكات الإتحاد بعد انتهاء فترته.

وتايع "شيبور لم يقم بتسليم سيارة تابعة للإتحاد وبعض الوثائق الادارية و مستندات ارض تابعة للاتحاد بعد انتهاء فترته".

وقال أمين إن شيبور قوج ، لم يقدم أي توضيحات للاتحاد بشأن ديون الاتحاد في عهده، تصل 830 ألف دولار أمريكي، مشيراً إلى أن شيبور محتجز بقسم شرطة جوبا.

وأعلنت غرفة القضائية التابعة للجنة القيم المستقلة في "الفيفا " يوم الجمعة الماضي ، إدانة شيبور قوج ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي محلياً ودولياً لمدة عشرة أعوام ، لاختلاسات مالية وتقديم هدايا وتسهيلات لأطراف، بجانب تغريمه بمبلغ قدره 499 ألف دولار أمريكي.