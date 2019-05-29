بن زايد ومستشار الأمن القومي الأمريكي يبحثان الملفات الإقليمية

استقبل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون.
وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والمستشار جون بولتون، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، علاقات التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين في مختلف الجوانب، إضافة إلى عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.
وتطرق الجانبان إلى الجهود الدولية والتنسيق المشترك لمواجهة التطرف والعنف والإرهاب الذي يستهدف مقدرات الشعوب وأمنها واستقرارها وتعايشها.
وتبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والمستشار الأميركي وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين بجانب تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة وتداعياتها.
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