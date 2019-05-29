مباحثات بين “البرهان” و”آبي أحمد” حول الاستقرار السياسي بالسودان

بَحَثَ رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، العلاقات الثنائية بين البلدين، والمسائل المُرتبطة بالاستقرار السياسي في السودان.

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وبحسب الصيحة وصل البرهان، أديس أبابا أمس في زيارة خارجية هي الرابعة بعد مصر، الإمارات وجوبا، وكان في استقباله بأديس وزيرة السلام مفرحات كامل، ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية هيروت زمني، بحسب إذاعة (فانا) الإثيوبية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)