التاريخ: 29-مايو-2019
1 مشاهدة
بَحَثَ رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، العلاقات الثنائية بين البلدين، والمسائل المُرتبطة بالاستقرار السياسي في السودان.
وبحسب الصيحة وصل البرهان، أديس أبابا أمس في زيارة خارجية هي الرابعة بعد مصر، الإمارات وجوبا، وكان في استقباله بأديس وزيرة السلام مفرحات كامل، ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية هيروت زمني، بحسب إذاعة (فانا) الإثيوبية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مباحثات بين “البرهان” و”آبي أحمد” حول الاستقرار السياسي بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.