طالع حقيقة مُحاولات اعتقال “قوش” ومكان وجوده

التاريخ: 29-مايو-2019
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أَكّدَ مَصـدرٌ مُقـــــــرّبٌ من مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السّابق صلاح عبد الله “قوش”، أنّه لم يُغادر السودان، وقال إنّه لا يزال بالسودان وكل ما قيل عن سفره للسعودية وأمريكا عار عن الصحة ومُجرّد شائعات تَستهدف الرجل، وإلا لنشرت له صُور لتلك اللقاءات، خاصةً وأنّ الإعلام في الخارج لا يعمل على إخفاء الحقائق .
وأوضح المصدر بحسب الصيحة أمس، حَقيقة مَا جَرى مُؤخّراً بمنزل “قوش”، وقال إنّه كان شاهداً على ما حَدَثَ، وأوضح أنّ أحد وكلاء النيابة قام بإجراءات للقبض على “قوش”، وجاء وبرفقته قوات شرطية حَاولت تجاوُز قوة الحراسة المُكوّنة من أفراد من جهاز الأمن والدعم السريع، فطلبوا منه إبلاغ الإدارتين أولاً قبل اعتقاله، وأوضح أنّ “قوش” يتمتّع بالحصانة حتى الآن ولم تسقط منه بعد، واعتقاله يتطلب إجراءات مُحدّدة، وقال المصدر إنّ “قوش” لم يغادر السودان بعد آخر زيارة له للخارج قبل الثورة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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