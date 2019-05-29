البنك المركزي يتجه لإجراء تعديلات في قانونه

التاريخ: 29-مايو-2019
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كشف بنك السودان المركزي، أنه بصدد إجراء تعديلات في قانون البنك بما يضمن الاستقلالية للبنك، وبحسب تعميم صحفي، أن خطوة البنك تأتي على خلفية الأحداث التي جرت بفرع الخرطوم الرئيس يوم الثلاثاء.
وبحسب الشروق اجتمع محافظ البنك المركزي يوم الأربعاء بالعاملين بالبنك لتوضيح موقف البنك، وأكد في الاجتماع الاتجاه إلى تعديل قانون البنك المركزي، وتشكيل لجنة لذلك وسيزاول فرع الخرطوم الرئيس أعماله يوم الخميس.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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