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اعتقالات بالكهرباء ومحاصرة البنك المركزي فرع الخرطوم

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Moayd Noreldeen 0 تبليغ

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التاريخ: 29-مايو-2019

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اعتقالات بالكهرباء ومحاصرة البنك المركزي فرع الخرطوم

نفذت قطاعات مهنية ومؤسسات عامة وخاصة إضراباً، هو الأول منذ ثلاثة عقود اعتراضاً على عدم تسليم المجلس العسكري للسلطة للمدنيين.

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وفي عموم البلاد لبى موظفون وعمال وأصحاب أعمال حرة وتجار بصورة كبيرة دعوة قوى إعلان الحرية والتغيير بالدخول في إضراب ليومي الثلاثاء والأربعاء, وبحسب الانتباهة سجلت أعداد من المؤسسات الحكومية البارزة والخاصة حضوراً كبيراً  في اليوم الأول أمس.نفذت قطاعات مهنية ومؤسسات عامة وخاصة إضراباً، هو الأول منذ ثلاثة عقود اعتراضاً على عدم تسليم المجلس العسكري للسلطة للمدنيين .

وفي عموم البلاد لبى موظفون وعمال وأصحاب أعمال حرة وتجار بصورة كبيرة دعوة قوى إعلان الحرية والتغيير بالدخول في إضراب ليومي الثلاثاء والأربعاء, وسجلت أعداد من المؤسسات الحكومية البارزة والخاصة حضوراً كبيراً  في اليوم الأول أمس.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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