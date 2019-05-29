سقطت سيدة حبلى في شهرها السادس إثر إطلاق نار قرب ميدان الاعتصام بالخرطوم. Advertisements وبحسب الانتباهة أون لاين قال شهود عيان بحسب مراسل العربية الحدث في الخرطوم إن تصرف فردي من أحد منسوبي القوات المسلحة أدى لقتل امرأة وإصابة 4 آخرين بجروح. في الوقت الذي تصدت فيه قوات الدعم السريع لمطلق النار وتم القبض عليه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قتيلة و 4 جرحى في إطلاق نار قرب ميدان الاعتصام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.