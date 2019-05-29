الإضراب يحجب الصحف السودانية

التاريخ: 29-مايو-2019
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احتجبت الصحف الورقية اليوم الأربعاء، لفشلها في الصدور نتيجة إضراب نفذه العاملون في المطابع، ضمن الإضراب الذي دعت له قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الحراك في البلاد.
للضغط على المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة إلى مدنيين.
ولتكثيف الضغط على المجلس العسكري، الذي تولى السلطة عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير، دعا تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات إلى إضراب عن العمل يومي 28 و29 مايو الجاري.
وينتظر مئات المسافرين خارج الميناء البري (محطة المواصلات الرئيسية) التي تنقل الركاب بين الخرطوم ومناطق البلاد الأخرى، نتيجة إضراب موظفي المحطة لليوم الثاني على التوالي.
وفي الأثناء، أوضح مراسلنا أن حركة السيارات داخل العاصمة الخرطوم، الأربعاء، أكبر بكثير مما كانت عليه صباح اليوم الأول من الإضراب (الثلاثاء)، لافتاً إلى أن عدد المحال التجارية المغلقة أقل مما كانت عليه الثلاثاء.
وبحسب سكاي نيوز أبدى عدد من العاملين في مجال النقل وبعض المهن ذات الدخل المحدود، تذمرهم من الإضراب، معتبرين أنه “جاء في توقيت سيئ، ويؤثر على مداخيلهم المحدودة”.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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