البنك المركزي يتجه لإجراء تعديلات في قانونه

كشف بنك السودان المركزي، أنه بصدد إجراء تعديلات في قانون البنك بما يضمن الاستقلالية للبنك، وبحسب تعميم صحفي، أن خطوة البنك تأتي على خلفية الأحداث التي جرت بفرع الخرطوم الرئيس يوم الثلاثاء.
واجتمع محافظ البنك المركزي يوم الأربعاء بالعاملين بالبنك لتوضيح موقف البنك، وأكد في الاجتماع الاتجاه إلى تعديل قانون البنك المركزي، وتشكيل لجنة لذلك وسيزاول فرع الخرطوم الرئيس أعماله يوم الخميس.
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