وزير صحة يسعف مصابا بحادث دراجة بخارية في عمان (فيديو)

تعرض مواطن للإصابة في حادث اصطدام بدراجته في منطقة عبدون في العاصمة عمان. وفي نفس توقيت الحادث، كان وزير الصحة الأردني، سعد جابر يمر بسيارته، فتوقف من أجل إسعاف المصاب.

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