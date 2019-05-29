أعلن روبرت مولر، المحقق الخاص في "تدخل روسيا المزعوم" في الانتخابات الأمريكية، أنه لا يمكن في الوقت الحالي مقاضاة الرئيس دونالد ترامب لأن ذلك مخالف للقانون. يتم رصد التفاصيل،،،

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كانت هذه تفاصيل خبر مولر: لا يمكن مقاضاة الرئيس الأميركي بجريمة فدرالية أثناء رئاسته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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