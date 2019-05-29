تصرف استفزازي من إسرائيل لأبناء غزة.. ماذا فعلوا؟

اتهم نقابي فلسطيني إسرائيل اليوم الأربعاء، بالابتزاز فيما يتعلق بعمل الصيادين الفلسطينيين في بحر قطاع غزة، وذلك عقب تقليصها مجدداً المساحة التي يتاح لهم الإبحار فيها.

وقال مسؤول اتحاد لجان الصيادين في غزة زكريا بكر: "من غير المبرر استمرار ربط إسرائيل المتكرر لمساحات وعمل الصيادين بالتطورات الميدانية في القطاع".

وأضاف بكر، أن إسرائيل "تسجل سابقة في الابتزاز الصريح فيما يتعلق بمجال الصيد في البحر بقطاع غزة وإبقائه رهن كل تطور ميداني تستغله لفرض عقوبات جماعية".

واعتبر بكر، أن الإعلان المتكرر عن توسيع مساحة الصيد، ثم تقليصها "لا يعدو أن يكون سوى مجرد تضليل إسرائيلي إذ أن الواقع يظهر فرضها قيوداً مشددة على عمل الصيادين بما في ذلك منع تطوير معداتهم".

وأعلن الجيش الإسرائيلي تقليص مساحة الصيد البحري في قطاع غزة إلى 10 أميال بحرية ابتداءً من صباح اليوم، بعد 3 أيام فقط من قرار توسيعها إلى 15 ميلاً.

Advertisements

وعزا الجيش قراره إلى الرد على إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة ضمن مسيرات العودة التي تنظمها الفصائل الفلسطينية قرب السياج الفاصل مع إسرائيل منذ 30 مارس الماضي.

وتكرر في الأشهر الأخيرة إعلان إسرائيل توسيع مساحة الصيد ضمن تفاهمات تتوسط بها مصر والأمم المتحدة لتعزيز وقف إطلاق النار في قطاع غزة على خلفية مسيرات العودة التي تطالب برفع الحصار الإسرائيلي المفروض منذ منتصف 2007.

وأغلقت أسرائيل في مطلع الشهر الجاري مجال الصيد في بحر قطاع غزة بشكل كامل خلال آخر جولة توتر مع الفصائل الفلسطينية استمرت 3 أيام، واستشهد فيها نحو 30 فلسطينياً و4 إسرائيليين.