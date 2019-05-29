شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سقطت سيدة حبلى في شهرها السادس اثر اطلاق نار قرب ميدان الاعتصام بالخرطوم. وقال شهود عيان ان تصرف فردي من احد منسوبي القوات المسلحة ادى لقتل امرأة واصابة 4 اخرين بجروح.

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كانت هذه تفاصيل خبر مقتل سيدة حبلى وجرج اربعة اخرين في اطلاق نار بالقرب من ميدان الاعتصام…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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