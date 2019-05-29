شين !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
> استوقفني حديثٌ أدلى به مطربٌ مغمور..> قال إن (القبح) حال بينه وبين أن يكون مشهوراً..> وقال إن الناس باتوا لا يطيقون المطرب الدميم ولو كان مبدعاً..> ويتقبلون الوسيم وإن كان (أي كلام)..> وإن معايير تقبل المغني – بمعزل عن شكله – تبدلت، وما عادت كما في السابق..> وإن كثيراً من مطربي زماننا هذا يفتقرون إلى الموهبة الإبداعية..> ولكنهم يكملون النقص بـ(رتوش) مظهرية كي ينالوا القبول..> أي لا يكفي أن يكون المطرب مقبول الشكل وحسب وإنما لا بد من (تقليعات)..> تقليعات ذات طابع (أنثوي) في غالبها الأعم..> استوقفني ـ إذن ـ الحديث المؤلم هذا من تلقاء صاحبنا الذي يحسب نفسه دميماً..> ثم لفت انتباهي إلى مجالات أخرى غزتها موضة (الحلو مطلوب)..> وإن كان عاطلاً عن أية موهبة إبداعية..> فرئيس تحرير أعرفه ـ مثلاً ـ طلب وجهاً نسائياً (حلواً) يزين به أخيرة صحيفته.. > وذلك مجاراة لموضة صحافة بلادنا هذه الأيام..> فقد ظن ـ وبعض الظن قبح ـ أن مثل هذه الأقلام تسهم في زيادة توزيع الصحف..> أي أن تكون الوجوه حلوة و(خلاص)، ولا يهم ما تخطه الأقلام..> ولعل عدوى الموضة هذه انتقلت إلى صحافتنا من شاشات تلفزيوناتنا..> من أمثال المذيعة التي (ترحمت) على مطرب (حي يُرزق)..> أو التي جعلت مسقط رأس وردي (صواردة) شمال حلفا..> أو التي قالت إن شهر رمضان قد ولىَّ بـ(بخيره وشره).. > فالجمال وحده ـ دون موهبة ـ هو أشبه بفقاعة سرعان ما (تطرشق) في الهواء..> ولعل في حديثنا هذا عزاء لصاحبنا هذا..> صاحبنا الذي (حرد) الغناء بسبب (شناته) حسبما يقول..> رغم إنه مفترع البصمة الغنائية التي (تميز) غالب أغنيات شباب هذا الجيل..> أو ربما (تقبحها) إن أُسيئ استخدامها في الأغاني الخاصة.. > وإن أراد المزيد نهديه (فلسفة) صديقنا علاء الدين محمود سيد أحمد..> و هي ما زالت حاضرة في ذهني إلى يومنا هذا..> فلسفة جمالية أطلقها لنا قديماً – بحلفا – حين كان الإحساس بالجمال جميلاً..> ففي رأيه أنه ما من أنثى قبيحة مهما ظنت في نفسها خلاف ذلك..> فهناك جوانب جمالية مستترة قطعاً، فقط تحتاج لمن يسبر أغوارها..> وكذلك الأمر بالنسبة للذكور إن أردنا تعميماً لهذه الفلسفة..> فلا تجعل قبح (الفكر) يطغى على جوانبك (الجمالية) أيها المطرب الجميل.. > فإن رفضت حديثنا هذا فأنت فعلاً كما ظننت نفسك..> شيـــــــــــن !!.من أرشيف الكاتب نظراً لاحتجابه
كانت هذه تفاصيل خبر شين !!.. بقلم صلاح الدين عووضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.