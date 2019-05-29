لى القائد حميدتي : امض الى الامام نحو الانتخابات واقامة العدل بين الجميع.. بقلم الطيب مصطفى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تقول العرب منذ ايام الجاهلية : (الصيف ضيعت اللبن) .. مثل يقال لمن ضيع خيرا كثيرا اتاه بسبب طمعه وشراهته ونهمه واقول ذات المثل اليوم للطماعين من قوى الحرية والتغيير وخاصة الشيوعيين في تجمع المهنيين بعد ان اضاعوا كل شيء جراء طمعهم وظلمهم وسعيهم للاستئثار بكل شيء على حساب الشعب السوداني وقواه السياسية المظلومة.زفرات حرى تقول العرب منذ ايام الجاهلية : (الصيف ضيعت اللبن) .. مثل يقال لمن ضيع خيرا كثيرا اتاه بسبب طمعه وشراهته ونهمه واقول ذات المثل اليوم للطماعين من قوى الحرية والتغيير وخاصة الشيوعيين في تجمع المهنيين بعد ان اضاعوا كل شيء جراء طمعهم وظلمهم وسعيهم للاستئثار بكل شيء على حساب الشعب السوداني وقواه السياسية المظلومة.اخيرا غضب حميدتي وزار بعد صبر جميل فقال خلال خطابه امام كلية علوم الشرطة والقانون امس الاول إن قوى الحرية والتغيير ترغب في الاستحواذ على كل الحكم ، مضيفا (زول بي جلابيتو داير يسلموهو الدولة.. نحن عارفنهم فلان وفلان بيمثلوا شنوا .. اذا عجبهم يشاركوا من ضمن الناس ، ما عجبهم يختاروا العايزنو اليوم قبل بكرة)واقر حميدتي بانهم خدعوا بشعارات قوى الحرية والتغيير الى ان عرفوا حقيقتهم ونواياهم ، واردف قائلا :(الناس ديل عاوزين يغيروا كل شيء وحتى الاجهزة النظامية وهدفهم نمشي ثكناتنا) واتهم دولا وجهات بالوقوف وراء قوى الحرية والتغيير وتمويلها بالدولار وتعهد بالا يسلموا البلاد الا الى ايد امينة مضيفا (اي زول عندو اجندة يركب اعلى ما في خيلو) وابدى حميدتي استعدادهملاجراء الانتخابات خلال ثلاثة اشهر فقط. مما منح حديث حميدتي طعما خاصا ما افصح عنه الاضراب الذي اعلنت عنه قوى الحرية والتغيير فقد انكشفت على حقيقتها وتعرت حتى من ورقة التوت بعد الفشل الذريع لاضرابها الذي ارادت ان ترغم به المجلس العسكري على الانصياع الصاغر لارادتها فاذا بذلك الاضراب البائس يتمخض عن فأر مريض كشف ضعفهم وهزالهم وهوانهم على الناس ولذلك اقولها بملء في إنه قد آن الأوان للمجلس العسكري ان يمد رجليه وان يصحح خطأه ليقيم الوزن بالقسط بين جميع فئات الشعب السوداني وقواه السياسية.اوردت قبل ايام قصة الامام ابوحنيفة ولا باس ان اذكر بها لانها تطابقت الان مع حال رفاق قوى الحرية والتغيير فقد عقص ابوحنيفة رجليه الى الخلف احتراما لرجل وجيه بدا من سمته الوقار والهيبة ..كان الرجل حضر مجلس علم يقيمه الامام الذي كان يعاني من آلام في الركبة يضطره الى مد رجليه فما ان طرح الرجل الوقور سؤالا ينم عن جهل فاضح حتى قال الامام

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كانت هذه تفاصيل خبر لى القائد حميدتي : امض الى الامام نحو الانتخابات واقامة العدل بين الجميع.. بقلم الطيب مصطفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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