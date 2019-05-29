السفير المصري لــ”تجمع المهنيين”: مصر لا تسعى لفرض أي نموذج أو تجربه على السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد “تجمع المهنيين السودانيين” أن السفير المصري أكد لوفد من التجمع خلال لقاء عقد بينهما أمس عدم سعي مصر لفرض أي نموذج أو تجربة على السودان.

وكتب تجمع المهنيين، وهو أحد مكونات قوى “الحرية والتغيير” التي تقود الحراك الشعبي في السودان، على حسابه على موقع تويتر، أن وفدا من التجمع التقى أمس الثلاثاء السفير المصري بالخرطوم حسام عيسى.

وذكر التجمع أن اللقاء بدأ “بتأكيد السفير على مبادئ أساسية تضمنت التزام مصر بعدم التدخل في الشأن السوداني، وعدم سعيها لفرض أي نموذج أو تجربة على الوضع في السودان، وتفهمها لاختلاف التفاصيل والتجارب بين الدولتين”.

كما أكد السفير أن “مصر تدعم خيارات الشعب السوداني وستتعامل وتتعاون بشكل كامل مع من يختاره السودانيون”.

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وذكر التجمع أنه عرض موقفه في التطورات الأخيرة، واستعرض مبررات ضرورة وجود سلطة مدنية انتقالية ومجلس سيادة ذو طابع مدني باعتباره أحد المطالب الجماهيرية للثورة.

كما شدد على “ضرورة أن تكون العملية السياسية التي تجري في السودان حالياً ذات طابع سوداني خالص وغير متأثرة بسياسات أي من المحاور الخارجية”.

كان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان زار مصر قبل أيام والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي.