حميدتي يؤكد حرص المجلس العسكري على المفاوضات

أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، الثلاثاء، أن المجلس “لن يقفل باب التفاوض” مع قوى إعلان الحرية والتغيير، مشددا في ذات الوقت على “ضرورة مشاركة الجميع”.

وشدد حميدتي على أنه “يجب عودة قوى الحرية والتغيير لشعارات (حرية، سلام وعدالة)”، قائلا: “حينها سنعود للتفاوض اليوم قبل الغد”.

Advertisements

وقال: “أولوية المجلس الانتقالي هي تحقيق السلام الشامل في البلاد. لدينا اتفاق مبادئ مع الحركات المسلحة، وسننجز السلام الشامل قريبا في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان”.

وبحسب سكاي نيوز، اتهم نائب رئيس المجلس الانتقالي دولا – لم يسمها – “تسعى إلى أن يصبح السودان مثل سوريا وليبيا”، مضيفا أن الشعب السوداني “سيختار بوعيه”.

وتابع: “نريد أن لا تنزلق البلاد في الفوضى. ونحن واعون لما يحاك ونرصد كل شيء”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)