عاجل :مقتل إمرأة حامل وجرح العشرات بشارع النيل

نشر تجمع المهنيين السودانيين نداء عاجل ، للمعتصمين والثوار بضبط النفس وذلك اثر وقوع اشتباكات بين قوات عسكرية ومتفلتين حسب البيان الصادر ، وقال التجمع : حدث اشتباك بالرصاص الحي وقع بين القوات العسكرية ومتفلتين منها في شارع النيل الخرطوم، ارتقت على إثره روح ثائرة وعدد من الجرحى.

إننا ندين مثل هذه التصرفات الصبيانية غير المسؤولة من القوات النظامية التي يجب أن يكون وجودها لحفظ أمن المواطن وسلامته، ونطالب بضرورة تقديم المتورطين إلى العدالة.

كما نحث الثوار على ضبط النفس والتمسك بالسلمية والالتزام بخريطة الميدان والتواجد في ساحة الاعتصام وتفويت الفرصة في هذا الظرف الذي سيحاول المتربصون بالثورة استغلاله في إشاعة الفوضى لضرب سلميتنا التي عجزو عن التصدي لها.

الرحمه والمغفره للشهيدة وعاجل الشفاء للجرحى

إعلام التجمع ٢٩ مايو ٢٠١٩