عاجل :مقتل إمرأة حامل وجرح العشرات بشارع النيل

كما نحث الثوار على ضبط النفس والتمسك بالسلمية والالتزام بخريطة الميدان والتواجد في ساحة الاعتصام وتفويت الفرصة في هذا الظرف الذي سيحاول المتربصون بالثورة استغلاله في إشاعة الفوضى لضرب سلميتنا التي عجزو عن التصدي لها.
الرحمه والمغفره للشهيدة وعاجل الشفاء للجرحى
إعلام التجمع ٢٩ مايو ٢٠١٩
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