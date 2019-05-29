عاجل: إطلاق سراح ضابط جهاز الأمن عبد الغفار الشريف

واتجه النظام السابق، إلى تقديم اتهامات منسوبة للشريف، إلى “محكمة الفساد” بعد أن حكمت عليه المحكمة السرية الإيجازية في تهمتي استغلال النفوذ بالسجن سبع سنوات، والسلوك غير اللائق بالغرامة.
وفي الوقت الذي يخرج فيه الشريف من السجن، يُحتجز عدد من رموز النظام السابق في كوبر بينهم الرئيس السابق عمر البشير الذي وافق على اعتقال عبد الغفار الشريف بعد أنباء راجت عن تسبب الأخير في إلقاء القبض على أيمن المأمون في دولة الإمارات.
وكانت المحكمة الإجازية حكمت على الشريف في تهمة استغلال النفوذ المادة (59) بالسجن سبع سنوات، وفي تهمة السلوك غير اللائق المادة (71) بالغرامة (7.4) مليون جنيهاً و(65) ألف دولار.
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