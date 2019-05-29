عاجل: إطلاق سراح ضابط جهاز الأمن عبد الغفار الشريف

قالت صحيفة (باج نيوز) إن المحكمة الدستورية، أطلقت سراح ضابط جهاز الأمن والمخابرات عبد الغفار الشريف، من سجن كوبر، اليوم (الأربعاء) بعد طعن قانوني كان قد قدمه المحامي حسن برهان.

واتجه النظام السابق، إلى تقديم اتهامات منسوبة للشريف، إلى “محكمة الفساد” بعد أن حكمت عليه المحكمة السرية الإيجازية في تهمتي استغلال النفوذ بالسجن سبع سنوات، والسلوك غير اللائق بالغرامة.