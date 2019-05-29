وقال عراقجي في تصريح لوكالة ريا نوفستي بعد زيارة أداها لقطر: "ننتظر منهم أن يظهروا على أقل تقدير، احتراما للاتفاقية المبرمة (خطة العمل الشاملة المشتركة) وتعويضنا عن خسائرنا خلال العام الماضي، وكذلك احترام حقوق الصفقة".
وكانت إيران قد أعلنت في 8 مايو وقف تنفيذ عدة بنود في اتفاقية العمل المشتركة الشاملة بما فيها ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، والماء الثقيل، وأكدت أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالقيود المفروضة عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر عراقجي: ننتظر تعويض واشنطن عن خسائر انسحابها من الصفقة النووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.