غوارديولا يجتمع مع فالفيردي في برشلونة

كشف موقع Diario Sport أن إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة ، التقى مع بيب غوارديولا المدير الفني السابق للفريق الكتالوني، والحالي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وذكر الموقع الإسباني، أن الثنائي تناول العشاء سويا الاثنين الماضي، في أحد المطاعم الفاخرة في برشلونة.

وكشف الموقع أن المدربين اتفقا على اللقاء قبل مدة، ولم يتوقعا حدوثه في مرحلة يمر فيها فالفيردي بفترة عصيبة في مسيرته مع برشلونة، حيث لم يتضح حتى الآن إن كان سيقود الفريق الكتالوني في الموسم المقبل أم ستتم إقالته.

وأوردت تقارير إعلامية أمس، أن إدارة برشلونة ستقيل فالفيردي وستعين بدلا منه، الإسباني روبيرتو مارتينيز المدرب الحالي لمنتخب بلجيكا، لكنها أشارت في الآن ذاتها، إلى أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس "البارسا"، متمسكك بمدربه على الرغم من الضغوط الداخلية والخارجية الهائلة، التي يواجهها من أجل إقالة فالفيردي.

ومن المستبعد جدا أن يعود غوارديولا لتدريب برشلونة في ولاية ثانية على الأقل في الوقت الراهن.

ونجح فالفيردي هذا الموسم في قيادة برشلونة للتتويج بلقب الدوري الإسباني للعام الثاني تواليا، لكنه فشل فشلا ذريعا في مسابقي دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا، بخروجه من الأولى من الدور نصف النهائي بعد خسارة "مذلة" أمام ليفربول (0-4)، واكتفائه بمركز الوصافة في الثانية، بعد خسارته المباراة النهائية أمام فالنسيا بهدفين لواحد.