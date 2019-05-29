رئيس المجلس العسكري الانتقالي أنهى زيارة سريعة لأديس أبابا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أنهى رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، زيارة سريعة للعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، الثلاثاء، التقى خلالها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي أكد دعم السودان في كل الظروف عرفاناً لأيادي السودان البيضاء.

وعبر الرئيس أبي أحمد عن ترحيبه الكبير برئيس المجلس العسكري الانتقالي، وأعرب عن وقوف إثيوبيا بجانب السودان في كل الظروف عرفاناً لأيادي السودان البيضاء.

الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي، قدم إيجازاً عن الزيارة أكد فيه أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي قد قدم تنويراً حول الأوضاع الراهنة في السودان للرئيس الإثيوبي.

وأضاف الفريق الركن كباشي أن رئيس المجلس العسكري الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قد التقى بمقر السفارة السودانية بالعاصمة الإثيوبية بالسفير إسماعيل شرفي مفوض الأمن والسلم بالاتحاد الأفريقي.

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وأكد شرفي اهتمام الاتحاد الأفريقي بتطورات الأوضاع بالسودان واستعداده للمساعدة في كل مايطلبه السودان من أجل التوصل لتوافق سوداني.

وقد تقدم رئيس المجلس العسكري بشكره لمفوض الأمن والسلم، وأكد ثقة السودان في المجلس وتقديره الكبير للجهود التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي ومبعوثه في الخرطوم، مؤكداً العمل تحت مظلة الاتحاد الأفريقي.

وأضاف البرهان أن السودان يتطلع إلى التوصل إلى توافق يعبر عن تطلعات الشعب السوداني.

الشروق