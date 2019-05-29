اطلاق سراح عبد الغفار الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت مصادر مطلعة لـ(باج نيوز) إن المحكمة الدستورية، أطلقت سراح ضابط جهاز الأمن والمخابرات عبد الغفار الشريف، من سجن كوبر، اليوم (الأربعاء) بعد طعن قانوني كان قد قدمه المحامي حسن برهان.

واتجه النظام السابق، إلى تقديم اتهامات منسوبة للشريف، إلى “محكمة الفساد” بعد أن حكمت عليه المحكمة السرية الإيجازية في تهمتي استغلال النفوذ بالسجن سبع سنوات، والسلوك غير اللائق بالغرامة.

وأصدرت المحكمة حكمها حول الطعن اليوم، ومن المقرر أن يتم إطلاق سراحه من كوبر خلال ساعات.

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وفي الوقت الذي يخرج فيه الشريف من السجن، يُحتجز عدد من رموز النظام السابق في كوبر بينهم الرئيس السابق عمر البشير الذي وافق على اعتقال عبد الغفار الشريف بعد أنباء راجت عن تسبب الأخير في إلقاء القبض على أيمن المأمون في دولة الإمارات.

وكانت المحكمة الإجازية حكمت على الشريف في تهمة استغلال النفوذ المادة (59) بالسجن سبع سنوات، وفي تهمة السلوك غير اللائق المادة (71) بالغرامة (7.4) مليون جنيهاً و(65) ألف دولار.

باج نيوز