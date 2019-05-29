الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين: الإضراب في يومه الأول حقق نحاجاً كبيراً وأوصل الرسالة المطلوبة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دخلت عدد من قطاعات الدولة في إضراب يستمر لمدة يومين، أعلن عنه تحالف الحرية والتغيير كنوع من التصعيد والضغط على المجلس العسكري بعد اتهامه بالتعنت في عملية نقل الدولة للسلطة المدنية، المضرب المحدد بيومين، وجد استجابة واسعة من فئات مختلفة، مما حدا بأن يقول القيادي بتجمع المهنيين السودانيين محمد يوسف أحمد المصطفى إن الإضراب في يومه الأول حقق نحاجاً كبيراً وأوصل الرسالة المطلوبة. > ماهو تقييمكم لليوم الأول من الإضراب كتجمع للمهنيين السودانيين ؟< في تقديرنا أن الإضراب نجح بشكل كبير جداً في يومه الأول، بل حقق نجاحاً كبيراً بكل المقاييس .> من أين لكم بهذه المقاييس وبكم تقدر نسبة النجاح لليوم الأول؟< من خلال تجربتنا في العمل النقابي نعرف كيف نقيم الإضرابات ونعرف مدى نجاحها وتأثيرها. والإضراب الذي أعلنته قوى الحرية والتغيير ولمدة يوميين، حقق نحاجاً في يومه الأول منقطع النظير .> ماهي أبرز معايير هذا النجاح، خاصة وأن عدد من مؤسسات الدولة مازالت تعمل رغم الإضراب ؟< أبرز معايير النحاج تتمثل في انضمام فئات وجهات كبيرة للإضراب في ويومه الأول.> هنالك أحاديث عن ضعف الاستجابة للإضراب بالولايات. فهل تابعتم محصلة الإضراب بالولايات؟< ليس صحيحاً أن الإضراب كان ضعيفاً، في الولايات التقارير الواردة إلينا من تشير لنجاح الإضراب في يومه الأول وأن فئات كبيرة انخرطت في الإضراب بشكل واسع جداً، وهذا يؤكد نحاج اليوم الأول من الإضراب بكل المقاييس.> نفهم أن الإضراب أوصل الرسالة منذ اليوم الأول؟< نجاح الإضراب أوصل الرسالة وأكد أن الشعب متمسك بمطالبه ولا يمكن يمكن تجاهل مطالبه او وأدها.> في تقديرك هل حقق الإضراب الهدف المطلوب وهو الضغط على المجلس العسكري؟< الاضراب عمق الثورة بدليل أن هنالك جهات كثيرة لم تشارك في الثورة طوال فعاليات الحراك الثوري خلال خمسة أشهر مضت قامت هذه الجهات بالمشاركة في الاضراب في يومه الأول وهذا تعميق للعمل الثوري وتوسيع للآفاق وكسب للحراك الثوري .> هل هنالك جهات دولية قامت بتقيم الاضراب؟< نحن رسالتنا للمجتمع الدولي أن الشعب السوداني كلمته واحدة ويصر عليها ومن الأفضل الاستجابة لمطالبه وبالطبع الاضراب يتابعه الكل وقد شاهدوا ما حدث.> تقصد أن الشعب السوداني قام بإرسال رسالته للمجتمع الدولي؟< الرسالة التي أوصلها الشعب السوداني لم تستهدف اي شخص موجود بالسودان سواء أكان عدواً ام صليحاً للثورة، لأنهم شاهدوا بعينهم ما يحدث.> أين أرسلت الرسالة؟< بل الرسالة من الاضراب كانت في بريد المجتمع الدولي .> أيضاً اليوم(الاربعاء) سيكون الاضراب مستمراً ماهي ترتيباتكم من أجل إنحاج الاضراب في يومه الثاني؟< أتوقع أن يكون الاضراب اليوم مضاعف لليوم الاول وستكون الاستجابة للاضراب مضاعفة وسيكون هنالك توسع في الاضراب وستكون هنالك فئات وشرائح جديدة ستدخل في الاضراب في يومه الثاني وهي لم تشارك في اليوم الاول.> بأي الطرق ستدخل هذه الفئات في اليوم الثاني للاضراب ؟< ستدخل بطرق جديدة ونحن مطمئنين أنه سينجح اليوم الثاني مثلما نحج اليوم الاول للاضراب .> هل مقاطعة حزب الأمة القومي بقيادة الصادق المهدي للاضراب اثرت عليه؟< مشاركة حزب الأمة او عدم مشاركته لم تلغِ الاضراب، بحضورهم او غيابهم الاضراب قائم .> تقصد أن غياب حزب الأمة لم يؤثر على الاضراب في اليوم الأول؟< حزب الأمة القومي اعترض على الاضراب وغيابه عنه لم يؤثر عليه، وحزب الأمة ليس له قدرات تجعله يوقف او يفشل الاضراب او يقوي الاضراب .> هنالك من يرى أن غياب حزب الأمة القومي ومقاطعته للاضراب أثرت عليه؟< شخصياً لست متأثراً بغياب حزب الامة وأنا لا أقيم كبير وزن لحزب الأمة القومي فيما يختص بالاضراب وفعالياته .> تأكيدكم على نجاح الاضراب يعني أن الدولة العميقة فشلت في مقاومته ؟< هي ليست دولة عميقة، بل دولة موزاية .> ماهي الدولة الموزاية وما الفرق بينها والدولة العميقة؟< الدولة الموزاية فقدت كل احترام لها بعد انهيار النظام في 11 أبريل 2019م واصلاً الدولة العميقة او الموزاية كانت مدانة وبالتالي انهارت ولم تعد لها قوة على الصمود.

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