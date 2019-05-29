دقلو: حددنا متخابرين مع دول لتنفيذ الإضراب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دونت لافتات على أبواب المؤسسات المختلفة الحكومية والخاصة عبارات للتبييه بالإضراب والدعوة لمساندته مثل (الرجاء التعاون مع الإضراب) .. (أنا مضرب) .. ( إضراب عرفاناً لدماء الشهداء) وغيرها. وحققت دعوة الإضراب نسبة عالية قدرت بحسب متابعات بـ72%.حميدتي لا تعليق ورفض المجلس العسكري الانتقالي لاحقاً التعليق على الإضراب, وقال نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو (حميدتي) إن لا تعليق عليه.وذكر حميدتي في إفطار رمضاني للإدارة الأهلية بمنزل صديق ودعة أمس أن هناك (كيزان) انضموا للثورة لحماية أنفسهم وتحسين صورتهم, وأضاف قائلاً: (أي زول فيهم لديه ملف جاهز وسنحاسبهم بالقانون). وقال حميدتي إن هناك شركات طيران محلية مملوكة لشخصيات تحتكر أجواء البلاد مما يعد نوعاً من الفساد. وأكد حميدتي أن المجلس يعترف بقوى الحرية، بيد أنه لولا تدخلهم لجلس الرئيس البشير في كرسيه (خالفاً رجلاً على رجل) ولا أحد يستطيع عزله.وقال حميدتي تعليقاً على الإضراب أمس: (الناس ديل عملوا إضراب لكن نحنا ما بنقول ليهم اي حاجة وما عندنا عليه أي تعليق), ومضى قائلاً: (هناك جهات دفعت أموالاً للبصات السفرية والمواصلات حتى لا تعمل), وأضاف قائلاً: (وهناك دولاً دفعت أموالاً لتنفيذ الإضراب ونعرف المتخابرين معهم).مسدسات وسكاكين ووقعت أحداث خطيرة برئاسة شركات الكهرباء بقيام مجموعات من إدارة الأمن والسلامة المحلولة بالكهرباء بتهديد العاملين بمسدسات وسكاكين.وقال عاملون بالكهرباء لـ (الإنتباهة) أمس إن مجموعة من كتائب الظل وهي تتبع للإدارة المحلولة هاجمتهم وأشهرت في وجوههم المسدسات والسكاكين لإرهابهم وتخويفهم.وفي سياق موازٍ تدخل قائد نائب الدعم السريع عبد الرحيم دقلو ووصل إلى مباني رئاسة الكهرباء ووجه بنقل منسوبي الإدارة فوراً إلى وحدة السدود بعد طلب العاملين بالكهرباء إلقاء القبض عليهم. وأبان العاملون أن دقلو نجح في احتواء الأحداث وتصعيد العاملين بقطع الإمداد الكهربائي عن عموم البلاد.المركزي الأولواحتلت مؤسسات مهمة المراكز الأولى في تنفيذ الإضراب بنسبة عالية، وهي البنك المركزي الذي كان أبرز المحطات اللافتة في إضراب أمس بالرئاسة وفرع الخرطوم، كما أن موظفي الكهرباء بشركاتها المختلفة نفذوا إضراباً أمس مما دعا قوات أمنية لمداهمة مكتب شركة الكهرباء بحي الرياض بالخرطوم.طيران مضربوفي قطاع الطيران وبحسب جولة لـ (الإنتباهة) بمطار الخرطوم أمس، عاد حوالى (1000) راكب إلى منازلهم بعد تعذر إقلاع طائراتهم لوجهات داخلية بـ (6) ولايات. وبالمقابل أعلنت شركات طيران وطنية وعالمية تأجيل رحلاتها للخميس. وأقلعت في ذات الأثناء (14) رحلة للخارج من جملة (25) رحلة مبرمجة.وفي سياق موازٍ أبلغت موظفة باستعلامات المطار ــ فضلت حجب اسمها ــ (الإنتباهة) بإضراب شركتي الطيران (تاركو وبدر) عن العمل أمس وتوقيف رحلاتهما، وأكدت أن باقي رحلات الطيران من والى الخرطوم أقلعت في زمنها المحدد، وقالت إن الخطوط المصرية أجلت رحلاتها وشركتي (تاركو وبدر) دخلتا في الإضراب، وما عداهما من رحلات أقلعت في الزمن المحدد لها، وحركة المطار تسير بصورة طبيعية.توقف (الكنترول)وفي قطاع التعليم وبحسب جولة لـ(الإنتباهة) أمس, فإن أبرز المؤسسات الحكومية التي شهدت إضراباً تاماً عن العمل (كنترول) امتحانات الشهادة السودانية وموظفو إدارة توثيق الشهادات التابعان لوزارة التربية والتعليم.85% إضرابوفي القطاع الصحي شكل موظفو وزارة الصحة نظراً لجولة لـ (الإنتباهة) أمس حضوراً كذلك في الإضراب بتنفيذ وقفة احتجاجية للمطالبة بتسليم الحكومة المدنيين، أمام مبنى الوزارة بشارع النيل. وتالياً وبعد رفض حزب الأمة الموافقة على الإضراب المعلن من قوى إعلان الحرية والتغيير بحجة أن الوقت غير مناسب، أعلن أطباء الحزب الدخول في إضراب تأييداً لإعلان قوى الحرية.ومن جهتها كشفت نقابة أطباء السودان الشرعية أن نسبة الإضراب بالمستشفيات الحكومية والخاصة بلغت 85%.وأكدت عضو لجنة أطباء السودان الشرعية د. هويدا محمد الحسن لـ (الإنتباهة) أن الإضراب شمل جميع المستشفيات العامة والخاصة والجمعيات الطيبة وجميع الكوادر الطبية بمختلف تخصصاتهم. مصرفيون مضربونوفي القطاع المصرفي ووفقاً لجولة لـ(الإنتباهة) أمس نفذ العاملون بالبنك المركزي إضراباً بنسبة كبيرة وسط هتافات لافتة (البنك بنك السودان ما بنك الكيزان), وجاءت نسبة الإضراب كبيرة وفق جولة منفصلة لـ (الإنتباهة) في بقية البنوك (الخرطوم، السلام وبنك الصادرات) وبلغ عدد المصارف والشركات المصرفية المضربة (26) مصرفاً.وفي قطاع الكهرباء نفذ موظفون بشركات الكهرباء (التوزيع والتوليد الحراري والمائي) إضراباً بنسبة مقدرة وفقاً لموظفين تحدثوا لـ (الإنتباهة), وقالت الموظفة بقسم (الاي تي) بالشركة نجلاء الشيخ عبد القادر إن الإضراب إحدى الوسائل السلمية للتعبير عن الرأي.شلل في السوقوفي السوق أغلق العديد من المحلات والدكاكين وغيرها أبوابها أمس بالخرطوم, ووقفت (الإنتباهة) على عدد من الأسواق، وأظهرت متابعة حركة البيع والشراء أن هناك حالة شلل شبه تام.إغلاق الأجهزةوفي قطاع المياه أظهرت جولة لـ(الإنتباهة) بمباني هيئة المياه أمس تنفيذ الإضراب عدد من الموظفين، ورصدت الجولة ترك الموظفين مكاتبهم وإغلاق أجهزة الحاسوب وتنفيذ وقفة احتجاجية.طيارون متوقفونولاحقاً ومنذ الصباح الباكر بدأ طيارون إضراباً عاماً عن العمل استجابةً لدعوة قوى إعلان الحرية والتغيير، مما أثر في حركة الطيران، بينما وصلت تعزيزات إضافية من القوات النظامية إلى عدد من المرافق الحيوية من بينها مطار الخرطوم الدولي وفقاً لـ (الجزيرة). وفي الميناء الجنوبي ببورتسودان أفاد حزب المؤتمر السوداني في نشرة إعلامية أن العمليات الأرضية والمناولة بالميناء توقفت بشكل كامل.إضراب مؤسساتوفي قطاع الاتصالات اضرب موظفون بشركة (زين) للاتصالات وموظفون بشركات (دال) للسيارات، سين للغلال، ميج للصرافة، شركة فوز للمياه الغازية، مستشفى مكة لطب العيون، وعدد من شركات البترول والمشروبات والمصانع والبيوتات التجارية، نفذوا إضراباً عن العمل.لافتات المعادنوفي قطاع المعادن نفذ عاملون بوزارة المعادن إضراباً عن العمل أمس في اليوم الأول بحسب جولة لـ (الإنتباهة) أمس، ورفع بعضهم لافتات داخل المكاتب معلنين إضرابهم ومطالبين بحكومة مدنية ومجلس سيادة مدني، وتحصلت (الإنتباهة) على صور من داخل الوزارة تؤكد إضراب عدد مقدر من العاملين، بينما أغلق بعضهم المكاتب منذ الصباح رغم وجودهم في الوزارة.اعتقال وتهديد وفي أول ردة فعل للإضراب من قبل المجلس العسكري الانتقالي اعتقلت قوات من الدعم السريع مهندسي وفنيي وموظفي مكتب توزيع كهرباء (الرياض) إلى جهة غير معلومة وأطلقت سراحهم في وقت متأخر من ليل أمس، وفي ذات الأثناء فرضت قوة عسكرية حصاراً على مباني بنك السودان فرع الخرطوم وشركة الخدمات المصرفية الإلكترونية.الجزيرة حاضرةوفي الجزيرة حقق الإضراب نسبة عالية وأشبه بالمكتملة باستثناء حركة الترحيل والنقل بالولاية. وأظهرت متابعات للصحيفة إضراباً كاملاً للأطباء والكوادر الطبية، وشهدت المعامل بعدد من مستشفيات الولاية شبه توقف عن العمل، وانخفضت أرقام العينات في متوسطها في اليوم من (70) عينة إلى (4) عينات لأحد معامل المستشفيات. وفي القطاع الصيدلاني بالولاية قاربت نسبة تنفيذ الإضراب 99% من التوقف عن العمل بالمستشفيات والصيدليات الخاصة بشارع الدكاترة التي أغلقت أبوابها منذ الصباح الباكر، واكتفت بعض الكوادر بعلاج حالات الطوارئ وتقديم الجرعات للمرضى المنومين بالمستشفيات.رهانات خاسرةومن جانبها أكدت قيادات بقوى الحرية والتغيير نجاح الإضراب, وشددت على أن جميع الخيارات التي يلوح بها المجلس العسكري للرد على خطوة الإضراب رهانات خاسرة.لا عودة وأكد رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير نجاح الإضراب في يومه الأول، وقال في تغريدة على حسابه بـ (تويتر): (نجاح الإضراب في يومه الأول تأكيد لرغبة الشعب في إكمال انتصار ثورته بتأسيس سلطة انتقالية مدنية تقود الوطن على درب التغيير بإرادة جماعية). ومن ناحيته دعا القيادي بقوى الحرية والتغيير مدني عباس مدني، المجلس العسكري لإدراك واستيعاب الطبيعة الثورية للحراك الراهن والكف عن استخدام لغة التهديد. وقال مدني لـ (د. ب. أ): (فرص نجاح الإضراب عالية، والتهديد باتخاذ عقوبات من أي نوع تجاه المضربين أو المعتصمين كلها أمور غير مفيدة), ونبه إلى أن الإضراب ليس سلاحاً نووياً أو كيميائياً مجرماً دولياً، وإنما هو إحدى الوسائل السلمية الديمقراطية المتعارف عليه لعرض المطالب وتأكيد التمسك بها.إضراب القضاةأحد القضاة المضربين ذكر لـ(الإنتباهة) أن الإضراب يوم أمس نفذ بعدد من المحاكم بالخرطوم ومحكمة أم درمان، لافتاً الى أن الإضراب في المحكمة الجزئية بالخرطوم حسب متابعاته كان بنسبة (80%)، وبالمحكمة التجارية بالخرطوم شمال بنسبة (100%)، وبجنايات الخرطوم شمال بنسبة (90%)، مشيراً الى أن هناك (9) قضاة بمحكمة الخرطوم شمال كانوا مضربين عن العمل، ماعدا قاضيين كانا يعملان دون إضراب. ونبه الى أن الإضراب بمحكمة الأوسط الخرطوم بنسبة (100%)، وكذا تنفيذ الإضراب في محكمة أم درمان الجزئية. ولفت الى أن الغالبية العظمى من المنتظرين لم يأتوا من السجون الى محكمة الخرطوم شمال بالأمس، ما عدا المتهمين الذين بصدد إطلاق سراحهم.التزام مصري وفي سياق غير بعيد التزمت مصر لتجمع المهنيين بعدم التدخل في الشأن السوداني وعدم سعيها لفرض أي أنموذج أو تجرية على الوضع في البلاد.وقال السفير المصري بالخرطوم حسام عيسى خلال لقاء لجنة العلاقات الخارجية بالتجمع أمس، إن القاهرة تدعم خيارات الشعب السوداني، وستتعامل وتتعاون بشكل كامل مع من يختاره السودانييون.

صحيفة الانتباهة