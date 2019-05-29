أضراب كبيرة بـ (المينا البري) وشركات ترفض العودة للعمل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

على موقف شركات النقل في اليوم الثاني للاضراب، والذي التزمت به في اليوم الأول جميع شركات النقل عدا ثلاث شركات سمح لها بنقل المعتمرين إلى بورتسودان، بينما عادت الحركة بالميناء البري نسبياً اليوم الأربعاء.

وقال مدير إحدى شركات النقل لـ (باج نيوز) إن جميع شركات النقل أبدت التزاماً واضحاً بموجهات الإضراب في اليوم الأول امس (الثلاثاء).

وأضاف “جميع شركات النقل والباصات السفرية لم تعمل يوم أمس واعتذر أصحابها عن الدخول إلى صالة السفريات بسبب الإضراب المعلن”.

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وأوضح أن الشركات الوحيدة التي عملت أمس ( الثلاثاء) هي “الرفاعي وأنهار وسمراوي الشمال” حيث سيرت رحلاتها إلى حاضرة ولاية البحر الأحمر بورتسودان بعد ان تم استثنائها لظروف المعتمرين”.

وكشف المصدر المؤثوق بالمينا البري عن عودة حركة السفر إلى الولايات بشكل جزئي اليوم (الأربعاء).

وقال إن شركات “الرفاعي وأنهار وسمراوي الشمال، ووحدة الشمال، والجيلاني والعقيدة” سيرت رحلات الى مختلف الولايات ولكن من خارج المينا البري وليس داخله حسب قوله.

ولفت المصدر إلى أن هناك شركتين لم تسير اي رحلات طوال يومي أمس “الثلاثا واليوم الأربعاء” إلتزاماً بالإضراب المعلن وهما شركتي “حساس وخطاوي” حيث رفضت العمل استجابة لدعوة قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين.